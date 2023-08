Margarida Maia reforça equipa de voleibol do Vitória

Margarida Maia é o mais recente reforço para a equipa feminina de voleibol do Vitória de Guimarães.

A atleta natural do Porto formou-se no Boavista FC e AA São Mamede e já representou, também, o PV2014/Colégio Efanor e GC Vilacondense. Margarida Maia, internacional em 40 ocasiões, chega ao Vitória de Guimarães oriunda do Castêlo da Maia GC e vem fortalecer a posição de zona 4 do plantel orientado por Hélder Andrade, treinador com quem trabalhou entre 2018 e 2020 no clube maiato.

"Quero aprender e evoluir a todos os níveis. O apoio dos adeptos é incondicional e contamos com a presença impactante de todos nos nossos jogos. Estou ansiosa por vivenciar a incrível mística vitoriana que fazem sentir no pavilhão", afirmou Margarida Maia, de 26 anos, em declarações aos meios de comunicação do clube.