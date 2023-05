Marcel Matz: "Vamos entrar fortes para decidir o jogo em casa"

Redação com Lusa

Declarações após o jogo Fonte do Bastardo-Benfica (3-2), no quarto jogo do play-off da final da liga masculina de voleibol, disputado na noite de quarta-feira.

Marcel Matz (treinador do Benfica): "Eles jogaram bem, de novo, recuperaram o jogo. Agora temos de avaliar o que aconteceu. Vamos entrar fortes para decidir o jogo em casa e fazer valer essa vantagem que conquistámos na primeira fase. Parabéns, foram mais eficientes de novo, num jogo mais demorado. Jogaram em casa, com o apoio da claque, mereceram a vitória, agora vamos tentar decidir o título em casa, com o apoio da nossa claque.

[Precisamos de] neutralizar um pouco a equipa deles e ser eficientes nas nossas ações, jogar melhor".