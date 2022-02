Marcel Matz: "Não tivemos um mau desempenho. Aliás, até foi alto"

Declarações à BTV após o jogo Benfica-Zenit (0-3), da quarta jornada do grupo D da Liga dos Campeões em voleibol

Marcel Matz (treinador do Benfica): "Não tivemos um mau desempenho. Aliás, o nosso desempenho até foi alto, em função da oposição. O Zenit é forte em todos os sentidos: pressão no serviço e força no bloco. Eles precisavam deste resultado [vitória], mas nós também ficámos um pouco frustrados. Queríamos ter feito um jogo melhor, equilibrar até ao final. Conseguimos fazê-lo até meio do segundo e terceiro set, mas eles voltaram a ficar fortes. Eles foram melhores no jogo, têm uma boa equipa, com bons jogadores e um investimento muito alto".

Ivo Casas (jogador do Benfica): "Hoje foi notório que a componente física fez a diferença, eles erraram muito pouco, o que mesmo a este nível também não é normal. Conseguiram causar-nos sempre muitas dificuldades, a colocar muita pressão no nosso lado e contra uma equipa desta qualidade é difícil jogar sempre atrás da pontuação".