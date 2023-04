Marcel Matz: "Não baixámos a guarda, quem baixar vai perder"

Marcel Matz, treinador do Benfica

Redação com Lusa

Declarações de Marcel Matz, treinador das águias, após o jogo Benfica-Fonte do Bastardo (3-0), o terceiro da final do play-off do apuramento de campeão nacional de voleibol

Análise: "Jogámos bem. Pressionamos bem a Fonte do Bastardo. Temos uma equipa experiente. Neste momento somos um osso duro de roer. Não baixámos a guarda. Quem baixar vai perder. Aproveitámos bem os erros do adversário."

Campeonato decidido já no próximo jogo? "A ideia é sempre ganhar o próximo jogo. Pode ser que sim. Vamos ver."

Lucas França de fora: "O Lucas França tinha uma dor nas costas e por isso não jogou."

Quarto jogo da final: "Espero um jogo equilibrado, num pavilhão lotado. Vai ser um jogo difícil. Vamos ter de ser muito fortes para resistir. Temos de dar luta. Não vai ser fácil."