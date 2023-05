Marcel Matz e o futuro após o tetra do Benfica: "Não há nada decidido"

Declarações do treinador encarnado Marcel Matz após o jogo Benfica-Fonte do Bastardo (3-0), o quinto da final do play-off do campeonato nacional de voleibol

Sobre o título: "Estou muito feliz pelo título, muito difícil este ano. Mantivemos a equipa e os adversários começam a conhecer-nos melhor. Anos após anos lutamos para nos manter no topo. No começo tivemos dificuldades. Esta equipa trabalha muito forte, é um grupo exemplar, temos de lhes dosear a energia. É um orgulho trabalhar com eles, trabalhar no Benfica e é hora de comemorar o tetracampeonato."

O futuro: "O treinador tem uma carreira curta, vive dos resultados e aqui temos de aprender a trabalhar num tempo mais longo. Estamos sempre a criar alternativas, mantemo-nos ativos, em desenvolvimento e esse é o segredo para voltar a ganhar. O André Lopes é um jogador incrível, em termos técnicos um dos melhores com quem trabalhei. Quanto ao futuro, vamos agora começar a avaliar, não há nada decidido".