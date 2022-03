Marcel Matz: "Disse ao grupo que estava a faltar atitude"

Declarações de Marcel Matz, treinador da equipa de voleibol do Benfica, após a conquista da Taça de Portugal (vitória 3-1 frente à Fonte do Bastardo).

Análise: "Mesmo tendo entrado mal ontem [no sábado, frente ao Sporting] e hoje [domingo], conseguimos dar a volta e conquistar este título importante para a modalidade e para o clube. Num tempo técnico [desconto de tempo no segundo set], disse ao grupo que estava a faltar atitude. Não poderíamos deixar de ter atitude. A identificação da nossa equipa com os adeptos estabelece-se em função da atitude e da luta. Essas situações de atitude baixa geram muitas vezes dúvidas. Mas voltámos a ter uma atitude mais combativa, a lutar por cada bola. As trocas deram certo. A equipa deixou-me um pouco chateada, porque entrou um pouco abaixo [do que deveria], mas a reviravolta foi sensacional. Aí houve mérito total dos jogadores. É preciso termos paciência, mas não podemos ser apáticos."

Equipa junta há muito tempo: "Os adversários conhecem bem a nossa equipa. Já está junta há muito tempo. Os nossos jogadores são muito tarimbados no voleibol português e têm muita competência. Nestes momentos decisivos, conseguem ser eficientes."

Luta pelo título de campeão nacional: "Vai ser difícil. A meia-final entre Sporting e Fonte do Bastardo vai ser muito disputada. Ambas as equipas vão provavelmente evoluir. A nossa meia-final não tem tanto vigor físico em termos de altura, mas o Esmoriz é uma equipa muito combativa. Não tem jogadores tão grandes, mas saltam bem e têm atitude na defesa."