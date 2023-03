Marcel Matz após o Benfica-Sporting: "Jogámos melhor e merecemos passar"

Declarações após a vitória do Benfica sobre o Sporting (3-0), na meia-final da Taça de Portugal masculina de voleibol, disputada hoje em Viana do Castelo.

Marcel Matz (treinador do Benfica): "Jogámos melhor e merecemos passar. Temos de esperar para ver a situação do Fonte do Bastardo, e espero que consigamos dar sequência, dentro da normalidade. Todos têm consciência de que querem fazer o melhor.

A equipa é muito experiente. Na sequência de serviço, há quem tenha dificuldade em fazer três ou quatro. Tento trabalhar no erro do adversário, também. A equipa tem a capacidade de resolver todas as situações na quadra. É uma conversa aqui, e os jogadores sabem cobrar-se e competir entre eles, em prol da equipa. Muitas vezes peço time out, mas os jogadores têm um entendimento de jogo muito grande.

O Benfica tenta sempre jogar. Perdemos com o Fonte do Bastardo, que não queríamos, mas jogámos com [jogadores] menos utilizados. Tanto a Fonte como o Castêlo têm potencial de fazer bons jogos. Preparámos a meia-final e não pensámos na final. Temos de nos organizar, e foi bom terem sido só três sets. Mas pensamos só no jogo de hoje."