Marcel Matz após derrota: "Agora é a nossa vez de fazer um jogo bom em casa"

Declarações de Marcel Matz, treinador do Benfica, após a derrota em casa do Fonte do Bastardo, por 2-3, no primeiro encontro da final do campeonato nacional de voleibol.

Análise: "Foi um jogo bom. Acho que foi um jogo bem jogado, com oportunidades não aproveitadas pelos dois lados em alguns momentos. Estávamos parados há algum tempo e viemos jogar este jogo, que considerávamos de extrema dificuldade, na casa deles. Agora temos a vantagem de jogar três jogos em casa e vamos buscar as vitórias para o Benfica ser campeão. Era um jogo extremamente difícil, o primeiro set foi bem difícil, no segundo conseguimos jogar bem. A vitória podia-nos deixar numa condição mais favorável, mas a série é longa, são cinco jogos. Agora vamos fazer um trabalho bem feito, durante a semana, para jogar em casa, tentar a vitória e empatar a série 1-1".

O que falhou? "Eu acho que a gente perdeu algumas oportunidades. Não estou a tirar o mérito da equipa da Fonte do Bastardo, jogou bem, o Edson é importante, roda a bola, mas também teve a contribuição do bom desempenho no ataque dos outros jogadores da zona 4. O jogo foi equilibrado, não foi simples para nenhum dos lados. Acho que eles foram melhores no final do jogo. No quarto set tivemos a chance de empatar uma bola de graça e não empatamos. Também aconteceu com eles no início do jogo. Eles em casa são fortes, conhecem bem o espaço e tiveram um grande apoio das bancadas. Agora é a nossa vez de fazer um jogo bom em casa".

Acredita no título? "O objetivo principal é ser campeão. Podemos ser aqui, em frente à claque deles, se formos competentes para isso, mas é uma série. São três jogos em casa do mais bem colocado. Conseguimos essa condição de jogar três jogos em casa e em casa somos muito fortes. Vamos trabalhar com confiança para no sábado fazermos uma vitória e empatarmos a série".