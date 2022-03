Declarações de Ivo Casas, líbero do Benfica, após a conquista da Taça de Portugal (triunfo 3-1 sobre a Fonte do Bastardo).

Lutar pelos títulos como se fossem o último da carreira: "Lutamos por cada título como se fosse o último das nossas vidas. É assim que tem de ser. Trabalhamos todos os dias para estar presentes nestes momentos. É sempre uma felicidade extrema quando conseguimos ganhar e sentir que o objetivo está cumprido. O trabalho estava feito à mesma, se tivéssemos perdido, mas é muito mais recompensador chegar à fim e ter este sentimento bom, de vitória, de conquista, de 'conseguimos'."

Momento decisivo e análise: "O momento que decidiu o jogo foi o segundo set. Tivemos uma entrada muito má no primeiro set. A Fonte do Bastardo causou-nos muitas dificuldades no serviço e na receção. Houve muitos erros não forçados da nossa parte. Melhorámos no segundo set, conseguimos passar para a frente e fechámos com 25-23. Isso deu o 'clique'. Sentimo-nos outra vez de pé e confiantes. Quanto aos aspetos técnicos e táticos, fizemos ajustes e a Fonte do Bastardo começou a jogar mais atrás, o que facilitou o nosso trabalho. Foi um jogo muito bem disputado entre ambas as equipas. Ainda bem que caiu para nós."

Festejos: "Temos de festejar este jogo como se fosse o último [troféu] e, na terça-feira, trabalhar como se não tivéssemos ganhado nada."