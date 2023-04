Lotação esgotada para o jogo que pode valer o tricampeonato à AJM/FC Porto

A AJM/FC Porto está a uma vitória do tricampeonato de voleibol feminino

AJM/FC Porto vai receber Sporting com casa cheia

A receção da AJM/FC Porto ao Sporting, terceiro jogo da final da Divisão de Elite de voleibol feminino, que poderá valer o tricampeonato à equipa visitada, orientada por Rui Moreira, terá casa cheia.

O emblema azul e branco anunciou, esta sexta-feira, que a lotação do Dragão Arena se encontra esgotada para a partida, agendada para as 19h00 de sábado.

De recordar que a AJM/FC Porto venceu os dois primeiros jogos desta final por 3-0, o inicial no João Rocha e o segundo no Dragão Arena, depois de ter perdido a final da Taça de Portugal, também frente ao Sporting, por 3-2, em Viana do Castelo.

Em caso de triunfo das leoas, o quarto jogo será disputado no João Rocha (4 de maio, 20h00).