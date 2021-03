Leixões vence VC Viana e segue para as meias-finais da Taça de Portugal

O Leixões apurou-se para as meias-finais da Taça de Portugal de voleibol masculino ao bater o Voleibol Clube.

O Leixões apurou-se esta sexta-feira para as meias-finais da Taça de Portugal de voleibol masculino ao bater o Voleibol Clube (VC) de Viana por 3-0 (25-19, 25-18 e 25-19), em jogo disputado no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.

O Leixões entrou a todo o gás e somou quatro pontos consecutivos no primeiro parcial, graças a um poderio atacante junto à rede que o Viana sentiu muitas dificuldades para travar neste e nos sets seguintes.

Permeável aos ataques adversários, o Viana foi-se valendo também das suas opções ofensivas e, em particular, dos remates de Edson Gonzalez, um atacante venezuelano muito solicitado na hora de tentar vencer a oposição leixonense e que foi disfarçando as carências da equipa vianense.

O Leixões ganhou uma vantagem confortável rapidamente (7-2 e 12-7) e nunca mais a perdeu, tirando partido da sua capacidade finalizadora e também de um desempenho defensivo superior ao do adversário.

O segundo "set" foi mais do mesmo, com o Leixões a mostrar-se ainda mais forte e a distanciar-se no marcador. Curiosamente, porém, o primeiro ponto deste parcial foi do Viana, mas depois o Leixões reagiu e obteve rapidamente seis pontos consecutivos (9-3).

O Viana ainda conseguiu encurtar distâncias e bater o pé ao opositor (20-16 e 21-17), mas a equipa de Matosinhos voltou a acelerar e a estabilizar o seu jogo, para fechar por 25-18.

A perder por 2-0, a equipa de Viana do Castelo equilibrou as coisas nos momentos iniciais do terceiro parcial, foi-se mantendo na luta pelo resultado e isto foi o melhor que a equipa conseguiu, visto que o Leixões voltou a usar todo o seu poder de fogo, capítulo em que Marcos Borlini sobressaiu, e tomou conta definitiva do jogo.

Este "set" foi talvez o mais mal jogado e nele ficaram patentes as limitações do Viana, sobretudo a nível defensivo, e a superioridade geral do Leixões, que venceu o parcial por 25-19 e, deste modo, o jogo por 3-0, mantendo-se na corrida por um troféu que já conquistou por cinco vezes.

Jogo realizado no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.

VC Viana - Leixões, 0-3.

Parciais: 19-25, 18-25 e 19-25.

Sob a arbitragem de Luís Meireles e Hugo Oliveira, as equipas alinharam:

- VC Viana: Nuno Teixeira, Alexandre Moreira, João Lemos, Edson Gonzalez, Álvaro Ferreira, Miguel Cunha e Jorge Graça (Libero). Jogaram ainda: Miguel Cunha, João Cardia, João Pontes e Pedro Miguel Ribeiro.

Treinador: João Franco.

- Leixões: Bruno Sousa, Marcus Borlini, André Rosa, Phelipe Martins, Filipe Santos, Miguel Cunha e Gabriel Cardoso (Libero). Jogaram ainda: Alexandre Pereira, Diogo Silva e Nuno Gonçalves,

Treinador: João Pedro Vieira.

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.