Leixões vence AJM/FC Porto com reviravolta e está na final da Taça feminina de voleibol

O Leixões garantiu a presença na final da Taça de Portugal feminina de voleibol, depois de arrancar uma vitória com reviravolta por 3-2 sobre a AJM/FC Porto, num jogo emotivo.

O conjunto matosinhense, que entrou muito mal no jogo, entregando os dois primeiros sets a um adversário que, inexplicavelmente, sucumbiu quando tinha uma vantagem muito confortável, vai agora defrontar na final, de sábado, o vencedor do jogo entre Sporting e Vitória de Guimarães, que se realiza ainda esta noite.

Neste desafio, a AJM/FC Porto teve uma entrada demolidora, aproveitando as iniciais fragilidades defensivas reveladas pelo Leixões para vencer, com boa margem, os dois primeiros parciais, por 25-19 e 25-17.

A equipa de Matosinhos, atual detentora do troféu, além das brechas no bloco, mostrava muitas dificuldades na sua construção ofensiva, mas acabou por surpreender com uma entrada muito consistente no terceiro 'set'.

Esse parcial foi o mais equilibrado do jogo, com as equipas sempre muito próximas no marcador, mas com as portistas a começarem a revelar algumas desconcentrações perigosas, que permitiram ao Leixões, nesta fase melhor nas transições, ganhar o set por 25-22, e começar a inverter os acontecimentos.

Isto porque para o quarto parcial, a AJM/FC Porto esteve completamente desastrada, perdendo controlo e a coerência do seu jogo, com erros sucessivos, que foram servindo de 'combustível' anímico para as leixonenses, que se mostravam implacáveis no ataque, vencendo o 'set' por 25-12, e lançando as decisões para a negra.

Para este set final, as circunstâncias não se alteraram, com o Leixões repleto de confiança e a AJM/FC Porto a voltar a acumular erros, nomeadamente no serviço, permitindo que as matosinhenses consumassem a reviravolta com um 15-8, garantindo a vaga na final, que se disputa este sábado, às 21:00.

Jogo realizado no Pavilhão do Centro Cultural de Viana do Castelo.

Leixões - AJM/FC Porto, 3-2.

Parciais: 19-25, 17-25, 25-22, 25-12 e 15-8.

Sob arbitragem de Teresa Ferreira e Susana Rodrigues, as equipas alinharam:

- Leixões: Eliana Durão, Viviane Oliveira, Victoria Alves, Juliana Antunes, Carina Moura, Gabriela Coelho e Beatriz Basto (líbero). Jogaram ainda: Fabíola Gomes, Helena Monteiro e Maria Santos,

Treinador: Miguel Coelho.

- AJM/FC Porto: Adriani Vilavert, Ana Couto, Ana Gamboa, Fernanda Isis, Bruna Gianlourenço, Renatinha e Joana Resende (líbero). Jogaram ainda Graziele Souza, Janaína Vieira, Aline Deslin e Juliana Silva.

Treinador: Carlos Carreño.