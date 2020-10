Leixões-Sp. Espinho adiado devido a surto de covid-19 nos matosinhenses

O Leixões é 13.º e antepenúltimo com três pontos em quatro jogos, enquanto o Sporting de Espinho é quarto com nove e o mesmo número de desafios

O jogo entre o Leixões e o Sporting de Espinho, da quinta jornada do campeonato de voleibol, foi este sábado cancelado devido a um surto de covid-19 no clube anfitrião.

"No seguimento da decisão do delegado de Saúde da Unidade de Saúde de Matosinhos, mediante a qual se decretou isolamento profilático (quarentena) para toda a equipa do Leixões e, na impossibilidade do clube reunir o número mínimo de atletas para o jogo agendado para o dia de hoje, somos a comunicar que o mesmo não se realizará, ficando desta forma adiado para data a comunicar oportunamente", informou o conjunto de Espinho.

O Leixões é 13.º e antepenúltimo com três pontos em quatro jogos, enquanto o Sporting de Espinho é quarto com nove e o mesmo número de desafios, em prova liderada pelo Benfica com o pleno de 12 pontos.