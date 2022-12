Leixões: equipa sensação no voleibol já fez 100 sessões de treino

Tiago Sineiro, treinador do Leixões, que já leva 11 vitórias consecutivas no Campeonato Nacional masculino, assume que um objetivo ambicioso para esta temporada já está definido.

O grandioso Leixões está de volta. Sendo um dos expoentes do voleibol português, sobretudo entre as décadas de 60 e 80 do século passado, onde arrecadou oito campeonatos nacionais, o emblema de Matosinhos tem dado provas, esta época, de que é a nova equipa sensação: somou 11 vitórias consecutivas - incluindo Sporting e, até sábado, a líder invicta Fonte do Bastardo -, terminando a fase regular no terceiro lugar e ocupando agora o segundo posto da Série A, para apuramento do campeão nacional.

"Esta vitória foi possível com muito trabalho. Temos um projeto sério, que vem do ano passado, em que tentámos apostar em jogadores portugueses. Isto é um trabalho de continuidade e tivemos a felicidade de conseguir 11 vitórias consecutivas que nos dão alguma confiança e conforto, algo a que não estávamos habituados", disse Tiago Sineiro, treinador dos matosinhenses.

Com cinco reforços -Miguel Peixoto, Miguel Azenha, Francisco Pombeiro, José Belo e Francisco Menezes - e uma promoção ao escalão principal - João Carriço -, o Leixões está a fazer um dos melhores campeonatos de que há memória e conta com o segundo melhor pontuador da primeira fase, Dinis Leão (211 pontos). "Não há receitas nem segredos para o que temos vindo a fazer esta temporada. É fruto de muito trabalho. O Dinis é preponderante para nós, mas somos uma equipa que vale pelo coletivo", afirmou o técnico, natural de Matosinhos, acrescentando que o objetivo da equipa para esta época "é ficar entre os quatro primeiros". "Sabemos que não temos a obrigação de o conseguir. Das oito equipas que disputam esta fase, somos, muito provavelmente, a que tem o orçamento mais baixo. Ser campeão, então, está muito longe", concluiu.