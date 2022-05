Leixões bate AJM/FC Porto e força a negra da final do play-off

Derradeiro quinto jogo agendado para o próximo domingo no Dragão

O Leixões venceu este domingo a AJM/FC Porto, por 3-0 (26-24, 25-19 e 25-22), no quarto jogo da final do play-off, forçando a negra no Dragão.

Pela primeira vez desde 2017/18, o título vai ser atribuído no derradeiro quinto encontro, agendado para 8 de maio (15h00).

Numa Nave Ilídio Ramos completamente esgotada, a formação azul e branca fez o mais difícil no primeiro parcial, recuperando de uma diferença de quatro pontos (14-10) para ter duas bolas de set, que não foram aproveitadas.

As sereias deram a volta, o que se refletiu no segundo set, iniciado com um parcial de 6-1. No terceiro set, a discussão foi bem mais equilibrada, chegando as visitantes a assumir a dianteira (11-12) com uma boa sequência de serviços de Janaína, mas o Leixões nunca se mostrou afetado.