Lauren Page fecha o plantel do voleibol feminino do FC Porto

Mais uma central norte-americana a reforçar o plantel orientado por Miguel Coelho

O FC Porto anunciou esta quarta-feira a última peça para o ataque à temporada 2023/24 do voleibol feminino. Trata-se de Lauren Page, central norte-americana de 26 anos que chega ao Dragão proveniente dos franceses do Vandœuvre Nancy. Page junta-se assim às compatriotas Kyra Holt (zona 4), Lauren Matthews (oposta) e Taylor Sandbothe (central) no plantel orientado por Miguel Coelho, ex-Leixões.

"Quando ouvi falar no interesse do FC Porto em mim fiquei genuinamente empolgada. Representar um clube desta dimensão, com uma histórica tão rica, é uma honra e motivo de grande entusiasmo", começou por dizer aos meios de comunicação oficiais do clube.

"O FC Porto é conhecido por ser um clube bem-sucedido nas diversas modalidades, mas este ano vai ser diferente no que respeita ao voleibol feminino. Tendo em conta o histórico de sucessos, estou muito ansiosa por fazer parte de um projeto tão ganhador como este", disse ainda.

Plantel completo do FC Porto:

Zonas 4: Kyra Holt (ex-AJM/FC Porto), Victoria Alves (AJM/FC Porto), Gabriela Coelho (Leixões) e Ana Rui Monteiro (Porto Vólei)

Centrais: Lauren Page (Vandœuvre Nancy), Taylor Sandbothe (Changas de Naranjito), Janaína Vieira (AJM/FC Porto) e Beatriz Moreira (AJM/FC Porto)

Distribuidoras: Eliana Durão (Benfica) e Aline Delsin (AJM/FC Porto)

Opostas: Lauren Matthews (Nakhon Ratchasima) e Maria Reis Lopes (Leixões)

Líberos: Joana Resende (AJM/FC Porto) e Bruna Guedes (Vilacondense)