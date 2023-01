Kyra Holt: "Não fazia o FC Porto tão grande"

É natural de S. Francisco, tem 27 anos, chegou da Suíça e tem deslumbrado no campeonato português de voleibol ao serviço da AJM/FC Porto. A O JOGO revela ser recíproco, pois o clube também a seduz.

Uma californiana de São Francisco, que já foi campeã nacional na Suíça (NUC) e vice-campeã em Espanha (Aguere), é a grande novidade da época no nacional feminino de voleibol. Kyra Holt, de 27 anos, chegou em julho para a AJM/FC Porto, joga como zona 4 ou oposto e é a melhor pontuadora do campeonato, mas brilha ainda no bloco, a servir e na receção. Com qualidades fora do comum, deu-se a conhecer em entrevista a O JOGO.

Como é que uma jogadora de voleibol norte-americana vem parar a Portugal?

-Quando acabei a universidade fui jogar para Porto Rico e depois estive em Espanha e na Suíça. Quando a minha agente me apresentou a proposta da AJM/FC Porto, investiguei sobre o clube. Pareceu-me um clube espetacular e por isso assinei.