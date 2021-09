"Jogar neste ambiente não é fácil, mas eles tiveram que suar para nos ganhar"

Declarações proferidas no final do jogo Polónia-Portugal, referente à jornada inaugural do grupo A do Europeu'2021 de voleibol, que a seleção lusa perdeu por 3-1, em Cracóvia.

Hugo Silva (treinador de Portugal): "No geral, a equipa respondeu bem nos momentos mais críticos. Os momentos que acabaram por nos penalizar mais foram as sequências de serviços da Polónia, que são ataques dos nove metros. No segundo set servimos bem e seguramos o serviço deles. Faltou um pouco de consistência, mas não nos podemos esquecer que estamos a falar do campeão do mundo [Polónia]. Foi positivo e não é por termos ganho um set. Mostramos durante os sets que fomos buscar ali uma ou outra situação que nos dá indicação que é possível. E atenção que a Polónia não é a única equipa favorita. Há quatro equipas favoritas. Amanhã [sexta-feira] defrontamos a Bélgica, que apostou forte na preparação, e eu em oito anos de seleção não me recordo de lhes ganhar. Mostra bem o patamar onde está. E nós vimos a Grécia, as dores de cabeça que deu à Ucrânia."

Alexandre Ferreira (capitão da seleção de Portugal): "O balanço é positivo. Acho que o facto de entrarmos nesta competição com a Polónia, neste ambiente fantástico, só nos leva a querer acrescentar algo de bom no resto da competição. Temos que salientar os aspetos positivos para os próximos jogos. Claro que jogar neste ambiente, neste pavilhão, com milhares de adeptos, não é fácil, mas eles tiveram que suar para nos ganhar. Estamos no bom caminho. A Polónia tem um serviço bastante forte e conseguem desequilibrar a maior parte das equipas. Tem bastantes variantes e não tendo uma boa receção quebra o jogo. Não podemos passar o jogo todo a atacar bolas altas. É impossível, ainda não temos potencial para isso. Eu estou bastante contente com a nossa prestação."

Hugo Gaspar (jogador de Portugal): "Jogamos, na minha opinião, contra a melhor equipa do mundo da atualidade, mesmo sem ter vencido os Jogos Olímpicos [Tóquio2020], mais do que a França. É uma potência e penso que aqui está o futuro campeão europeu. Foi uma entrada complicada, um pavilhão com muitas pessoas, um ambiente que não estamos habituados. Tivemos que nos habituar. Um primeiro set mais nervosos, mas no segundo demostramos que conseguimos jogar, mas esta Polónia ganha a qualquer equipa. Faltou consistência para dar continuidade ao segundo "set". Para jogar ao mais alto nível temos que ser consistentes. As dificuldades que nós tivemos, todas as equipas vão ter, não tenho a mínima dúvida disso. Amanhã [sexta-feira] é um jogo diferente, contra uma Bélgica de grande nível, talvez não tão poderosa como a Polónia, mas vai ser um jogo difícil."