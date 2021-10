Internacional brasileiro despedido por visar nova orientação sexual do "Super-Homem"

Clube terá sido forçado a demitir Maurício Souza, inicialmente solicitado a pedir desculpa por se ter referido, criticamente, à sexualidade do célebre desenho animado

Autor de um comentário considerado homofóbico a propósito da nova orientação sexual do novo desenho animado "Super-Homem", o jogador de voleibol Maurício Souza foi, como consequência desse ato, despedido pelo clube que representava.

"O Minas Ténis Clube informa que o atleta Maurício Souza não é mais jogador do clube", pode ler-se na página do emblema brasileiro na rede social Twitter, sem justificar, oficialmente, o porquê de ter decidido pela rescisão contratual.

A decisão deveu-se à contestação, feita por adeptos, colegas e patrocinadores do clube, à publicação controversa do ex-atleta, a 12 de outubro, na qual anexa uma imagem do "Super-Homem" a beijar o repórter da história. "Ah, é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar", disse.

Sobre a demissão, Maurício Souza lamentou que "hoje não podemos dar a nossa opinião sobre nada" e admitiu que a vontade dos opositores - vê-lo fora do clube de Minas Gerais - "talvez seja acatada", tendo negado ser homofóbico, garantindo respeitar as mais variadas orientações sexuais.

"Apenas defendi aquilo em que acredito e dei uma opinião [no Instagram]. Obrigado a todos que pensam como eu. Não estou sozinho nesta luta. Que eu não quero que seja luta: quero que seja opinião", afirmou o internacional brasileiro, de 33 anos de idade.

Segundo a Imprensa brasileira, o Minas Ténis Clube foi forçado, sobretudo pelos patrocinadores do mesmo, a demitir Maurício Souza. Inicialmente, o clube solicitou ao jogador apenas que se desculpasse, publicamente, pelo comentário feito na Internet.

Em contexto, o jogador visou a recente mudança da orientação sexual do novo "Super-Homem", anunciada neste mês, pelo próprio autor da banda desenhada por querer, mais do que "um Super-Homem queer ", mostrar um Super-Homem "que se encontra, que se torna no Super-Homem e que depois sai do armário".