João Pedrosa e Hugo Campos vencem Beach Pro Tour Challenge de Edmonton

Os portugueses João Pedrosa e Hugo Campos venceram no domingo o ​​​​​​​Beach Pro Tour Challenge de Edmonton, etapa do circuito mundial de voleibol de praia, ao derrotarem uma dupla norueguesa na final.

Na final do torneio canadiano, a dupla portuguesa derrotou os noruegueses Hendrik Nikolai Mol e Mathias Berntsen, por 21-16 e 21-18.

Pedrosa e Campos, que tinham como melhor resultado um quarto lugar, são os primeiros portugueses a conquistar uma etapa no circuito mundial.

"Acho que foi um torneio inacreditável. Ainda nem acredito que conseguimos passar a qualificação e já estamos com uma medalha de ouro na mão", disse João Pedrosa, em declarações enviadas à agência Lusa.

Para Pedrosa, o segredo da dupla esteve na sua "força de dar a volta nos vários jogos", elencando vários encontros em que estiveram em desvantagem, mas acabaram por vencer, como na meia-final frente aos brasileiros Pedro Solberg e o Guto.

"Não é nada fácil jogar quando se está a perder, mas acho que a nossa força mental fez com que nós conseguíssemos ultrapassar esses obstáculos. Obviamente estou muito feliz com isto. Não há palavras para descrever, porque viemos aqui com o objetivo de passar a qualificação e nem nos melhores sonhos acreditava que fosse possível sair daqui com a medalha de ouro", afirmou.