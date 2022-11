João Pedrosa e Hugo Campos vão discutir a medalha de bronze na Austrália

Redação com Lusa

A dupla portuguesa de voleibol de praia constituída por João Pedrosa e Hugo Campos vai disputar domingo a medalha de bronze do 'Beach Pro Tour Challenge de Torquay', na Austrália, depois de ter perdido nas meias-finais com dupla italiana.

João e Hugo venceram nos quartos de final os australianos Izac Carracher e Mark Nicolaidis por 2-1, pelos parciais de 21-18, 17-21 e 15-12, porém, nas "meias", não resistiram aos experientes italianos Adrian Carambula e Alex Ranghieri, que se impuseram por 2-0, nomeadamente 27-25 e 25-13.

Christopher McHugh e Paul Burnett, vice-campeões dos Campeonatos Asiáticos e vencedores dos Jogos da Commonwealth, as duas últimas competições que disputaram, são a equipa com mais pontos FIVB no quadro principal da prova que termina domingo em Torquay e o derradeiro obstáculo luso para atingir o pódio.

A dupla portuguesa, campeã mundial universitária, é acompanhada pelo selecionador português Leonel Gomes.