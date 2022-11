João Pedrosa e Hugo Campos não conseguem resgatar o bronze na Austrália

Redação com Lusa

A dupla portuguesa de voleibol de praia formada por João Pedrosa e Hugo Campos perdeu, este domingo, no jogo de atribuição do bronze no Beach Pro Tour Challenge de Torquay, na Austrália, terminando a prova em quarto lugar.

Pedrosa e Campos perderam por 2-0, com os parciais de 21-18 e 21-15, diante da dupla australiana Christopher McHugh e Paul Burnett, que foram vice-campeões asiáticos e campeões nos Jogos da Commonwealth.

Apesar da derrota, esta é a melhor classificação de sempre da dupla portuguesa em etapas da categoria challenger do circuito mundial de voleibol de praia, tendo sido a 11.ª prova do World Beach Pro Tour em que João Pedrosa e Hugo Campos competiram.

Na competição, a vitória pertenceu aos italianos Daniele Lupo e Enrico Rossi, que, na final, bateram os seus compatriotas Adrian Carambula e Alex Ranghieri -- a dupla que tinha vencido os lusos nas meias-finais, por 2-0 (21-17 e 21-18).