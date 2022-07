João Pedrosa e Hugo Campos afastados do Challenge de Espinho de voleibol de praia

Redação com Lusa

Já no torneio feminino, a dupla portuguesa formada por Inês Castro e Beatriz Pinheiro venceu um dos dois jogos disputados e no sábado vai lutar pela continuidade em prova frente às finlandesas Taru Lathi-Liukkonen e Anniina Parkkinen.

A dupla portuguesa de voleibol de praia formada por João Pedrosa e Hugo Campos foi esta sexta-feira afastada do Pro Tour Challenge de Espinho, a decorrer até domingo, após contar por derrotas os dois jogos disputados.

João Pedrosa e Hugo Campos perderam o primeiro encontro, por 2-1, frente aos dinamarqueses Jacob Brinck e Kristoffer Abell - que recentemente subiram ao pódio no Future de Lecce, em Itália -, pelos parciais de 21-15, 13-21 e 15-10.

No segundo jogo, a dupla portuguesa, que estava obrigada a vencer para continuar em prova, perdeu por 2-0, com os parciais de 21-18 e 21-8, diante dos austríacos Martin Ermacora e Moritz Pristauz, que terminaram em nono em Gstaad, na Suíça.

Inês Castro e Beatriz Pinheiro perderam o primeiro jogo frente às espanholas Soria Gutiérrez e Sofía González, por 2-0, por um duplo 21-15, e venceram o segundo com as paraguaias Érica Bobadillo e Michelle Amarilla, por 2-1, com 15-21, 21-18 e 17-15.

O circuito mundial de voleibol de praia Pro Tour de 2022 contará com duas etapas em Portugal: o Beach Pro Tour Challenge de Espinho, a decorrer até domingo, e o Beach Pro Tour Future em Cortegaça, de 11 a 14 de agosto.