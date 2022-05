João Pedrosa e Hugo Campos afastados do Challenge Beach Pro de Doha

Duo luso foram derrotados, no areal catari, com os chilenos olímpicos Marco Grimalt e Esteban Grimalt,

A dupla portuguesa de voleibol de praia João Pedrosa/Hugo Campos foi afastada, esta quarta-feira, na fase de qualificação do Challenge Beach Pro Tour de Doha, a decorrer até segunda-feira no Catar.

Os dois lusos perderam com os chilenos Marco Grimalt e Esteban Grimalt, uma dupla olímpica e segunda melhor cotada da qualificação, pelos parciais de 21-16 e 21-19.

No encontro de estreia na fase de qualificação do Challenge de Doha, João Pedrosa e Hugo Campos venceram a dupla anfitriã formada por Assam Ahmed Mahmoud e Saifeddine Binaziz Elmajid, por 2-1, pelos parciais de 22-24, 21-16 e 15-12.

O torneio de Doha é o terceiro challenge do Mundial de praia da FIVB e o terceiro em que João Pedrosa e Hugo Campos participaram, depois das etapas de Tlaxcala, no México, e de Itapema, no Brasil, em que terminaram na 33.ª posição.

A dupla tem previsto participar na qualificação do Future de Madrid, em Espanha, de 12 a 15 de maio, no quadro principal do Challenge de Kusadasi (com "wild card"), na Turquia, de 19 a 22 de maio, e no de Espinho, de 14 a 17 de julho.