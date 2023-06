João José lembra derrota com Dinamarca: "Criou dúvidas no nosso grupo..."

Redação com Lusa

Declarações de João José, selecionador nacional de voleibol, após o Portugal-Dinamarca (3-0), jogo da quarta jornada da poule A da Golden League europeia.

Análise: "Conseguimos corrigir vários erros que cometemos na semana passada, frente a este mesmo adversário. Essa derrota criou dúvidas no nosso grupo, e sabíamos que esses erros não podiam voltar a acontecer. No primeiro "set" podíamos ter estado um pouco melhor na receção, mas depois corrigimos. Esta Dinamarca é uma equipa forte, tem 10 atletas a jogar fora do país, tem uma grande dimensão física".

Segue-se a Turquia: "Agora, frente à Turquia, será um jogo diferente, com problemas distintos que não vão obrigar a arranjar outras soluções".