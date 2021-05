João José estreia-se no comando da seleção feminina: "Estamos confiantes"

Redação com Lusa

O selecionador nacional feminino fez a antevisão à qualificação para o Europeu'2021.

João José, selecionador português de voleibol feminino, afirmou que é fundamental "começar bem, acabar bem, e estar pelo meio também bem" na qualificação para o Europeu de 2021, que começa na sexta-feira, em Matosinhos.

Portugal está inserido no Grupo B, com as seleções da Geórgia, Suécia e Ucrânia, e recebe o primeiro torneio, de sexta-feira a domingo. O segundo torneio decorre em Tbilisi, na Geórgia, de 14 a 16 de maio. Apuram-se para a fase final os dois primeiros.

A seleção da Geórgia vai falhar o primeiro torneio, que se disputa em Portugal, pois teve dois casos positivos ao novo coronavírus no seu plantel.

Assim, vai averbar três derrotas por 3-0 neste primeiro torneio, o que beneficia as seleções de Portugal, Suécia e Ucrânia, todas já com uma vitória garantida.

"O primeiro jogo [na sexta-feira com a Ucrânia] é sempre o mais difícil", disse, à agência Lusa, João José, que se estreia no comando da seleção feminina, após ter sido adjunto de Hugo Silva na masculina, depois de uma carreira recheada de êxitos.

O antigo capitão de seleção nacional recordou que, por força das circunstâncias, só pôde contar com o todo o grupo de trabalho a uma semana do início da qualificação e o tempo curto de concentração não permitiu a realização de jogos de preparação.

"A ausência de encontros de preparação faz com que no início do primeiro jogo da qualificação possa surgir alguma dúvida que se tenha de dissipar rapidamente durante o primeiro set, se queremos atingir os nossos objetivos", referiu.

João José adiantou que as seleções que Portugal vai defrontar na qualificação "são muito diferentes umas das outras", a avaliar pelos últimos jogos, que foram já há dois anos devido à ausência de competição devido à pandemia.

"Algumas [dessas seleções] podem até estar melhor do que há dois anos e isso pode fazer a diferença. Em ternos de seleções, é uma incógnita", apontou João José, associando a este facto a "incerteza provocada pelo curto tempo de preparação".

O selecionador português conta com uma Ucrânia "muito física", com jogadoras "altas e um jogo padrão algo lento", mas que contrapõe com o "porte atlético, a altura e a força das suas executantes".

"A Suécia já é um pouco mais organizada, com um jogo mais complexo, mas com algum alcance. Já tem uma oposto de nível internacional, habituada a jogar na Liga dos Campeões, pelo que, atendendo a este contexto, já nos vai apresentar outro tipo de problemas", disse.

Por último a Geórgia, anfitriã do segundo torneio, que "é uma seleção que joga" e Portugal "tem que estar atento para não se deixar surpreender pelo seu jogo, em teoria, mais simples, mas que também vai colocar problemas para resolver".

Para enfrentar a qualificação, João José conta com um grupo que alia "a maturidade e estabilidade das suas jogadoras mais experientes" à "energia e ambição das mais jovens".

"Estamos cientes do enorme desafio que temos pela frente, mas estamos confiantes no grupo e na sua capacidade de ultrapassar as situações difíceis, conforme os objetivos o exigem", referiu.

Os vencedores e segundos classificados dos seis grupos de qualificação apuram-se para a fase final do Europeu, a decorrer em agosto e setembro de 2021, numa organização conjunta da Sérvia, Bulgária, Croácia e Roménia.

Programa do grupo B:

- 1.º torneio, em Portugal: (a)

1.ª jornada (sexta-feira, 07 mai):

Portugal - Ucrânia, 19:00

2.ª jornada (sábado, 08 mai):

Suécia - Ucrânia, 15:00

3.ª jornada (domingo, 09 mai):

Suécia - Portugal, 15:00

(a) - A Geórgia integra o grupo, mas vai estar ausente devido a dois casos positivos ao novo coronavírus.

- 2.º torneio, na Geórgia;

1.ª jornada (14 mai):

Geórgia - Portugal, 12:30

Suécia - Ucrânia, 15:30

2.ª jornada (15 mai):

Portugal - Ucrânia, 12:30

Geórgia - Suécia, 15:30

3.ª jornada (16 mai):

Ucrânia - Geórgia, 12:30

Portugal - Suécia, 15:30