João José escolhe 18 para fase de apuramento do Europeu de voleibol feminino

Selecionador de voleibol feminino chamou 18 atletas para o apuramento do Europeu.

O selecionador João José divulgou esta segunda-feira as 18 eleitas para fase de apuramento para o campeonato da Europa de voleibol feminino de 2021, tendo deixado de fora nove atletas de uma primeira lista de 24 pré-convocadas.

Beatriz Rodrigues e Daniela Loureiro, do Sporting, Carina Moura e Beatriz Basto, do Leixões, Neusa Neto, do Benfica, e Gabriela Coelho, Ana Monteiro, Catarina Silva e Mariana Maia, todas da Academia de Voleibol Colégio Efanor, foram as atletas que caíram da lista inicial.

Em sentido inverso, entraram Inês Pereira e Margarida Maia, ambas do Vilacondense, e Daniela Ferreira, do Benfica, que não constaram na primeira convocatória.

Portugal está, juntamente com Geórgia, Ucrânia e Suécia, no Grupo B da fase de qualificação para o Europeu'2021, que será disputada em dois torneios, primeiro no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, entre 07 a 09 de maio, e depois na Geórgia, de 14 a 16 do mesmo mês.

A European Silver League realiza-se igualmente em duas fases, de 28 a 30 de maio e de 1 a 3 de junho, ambas na Bósnia-Herzegovina. Estónia, Letónia e Bósnia-Herzegovina são as seleções adversárias na "poule" B.