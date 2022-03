João Fidalgo: "Os jogos com o Benfica têm sido decididos nos detalhes"

Benfica venceu no Pavilhão João Rocha por 1-3

Redação com Lusa

Declarações de João Fidalgo, jogador do Sporting, após a derrota leonina do Benfica (1-3), na 14ª jornada da segunda fase do campeonato nacional de voleibol.

Reação: "A primeira palavra é para os adeptos, por esta moldura humana, por estarem sempre connosco, e isso vai ser importante até ao final da época. Os jogos com este rival têm sido decididos nos detalhes e este não foi exceção. Não mexia com a classificação, mas queríamos ganhar. A partir de agora vai ser jogo a jogo, ponto a ponto, a começar já na próxima semana, novamente frente ao Benfica, na Taça".

Ambições: "Esta equipa tem feito um trabalho exemplar e só podemos é estar confiantes para o que se avizinha, quer na Taça quer no play-off"".