João Coelho, treinador do Sporting: "Ninguém tem pressa para apanhar autocarros"

Declarações do treinador leonino João Coelho após o jogo Sporting - Benfica (2-3) da sexta jornada da segunda fase da série A do campeonato nacional de voleibol

Sobre o jogo: "Tivemos uma entrada muito em falso. Com dois sets para esquecer, não podemos ter estes níveis de ataque, não podemos ser precipitados a preparar os pontos. Ninguém tem pressa para apanhar autocarros. Temos de ser uma equipa adulta, que prepara bem as bolas de dificuldade ou as bolas boas. Estivemos muito a baixo nos nossos níveis de ataque e sem contra-ataque. O nosso serviço foi macio, o adversário pressionava e nós não fazíamos o mesmo.

Erros: "Depois passámos a ser mais agressivos no jogo, melhorámos em termos ofensivos, aumentámos o volume ofensivo, estivemos melhores no contra-ataque e voltámos a cometer os erros no quinto set que cometemos no primeiro. É uma vitória que é justa. Tivemos uma reação que nos interessa preservar, mas temos de aprender com os erros. O jogo tem de ser jogado desde o início. Não podemos estar à espera que o público nos puxe. Temos de aprender rapidamente. Há jogos importantes a chegar".