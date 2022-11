João Coelho é o novo treinador de voleibol do Sporting

O técnico, de 41 anos, considerou que se tratava de uma oportunidade "irrecusável".

O Sporting anunciou esta quinta-feira João Coelho como o seu novo treinador da equipa masculina de voleibol, técnico que estava livre depois de quatro épocas no Fonte do Bastardo.

Coelho, de 41 anos, considerou que se tratava de uma oportunidade "irrecusável", pelo que não teve "dúvidas" em aceitar o convite.

"Esta oportunidade é irrecusável para qualquer profissional, como é o meu caso. Foi uma questão de nos sentarmos e ver que as ideias estavam alinhadas, não tive dúvidas em abraçar este desafio pela sua complexidade, mas também ambição. É fácil entender a minha decisão", disse João Coelho em declarações aos meios de comunicação do clube, aquando da apresentação.

Para João Coelho, que substitui no cargo Gersinho, o Sporting é um clube que "acrescenta à modalidade, em masculinos e femininos, e não deixa dúvidas quanto à qualidade do seu projeto", sendo por um clube "apetecível e que motiva qualquer profissional".

"Era muito fácil entrar a meio da época e não assumir as responsabilidades, mas não quero tornar as coisas fáceis para mim porque não é para isso que venho. O Sporting tem de ser candidato a vencer o título e as outras provas em que está inserido. Queremos mostrar em campo que temos qualidade e que os resultados sejam condizentes. É para isso que estou aqui, sem arranjar desculpas. Vamos procurar soluções, trabalhá-las e atacar as competições que disputamos", explicou.

O novo treinador dos leões espera "boas casas" no Pavilhão João Rocha. "Faz parte da nossa responsabilidade chamar as pessoas para nos darem ainda mais responsabilidade e assumirmos outro protagonismo, que também reclamamos. Portanto, temos de fazer na prática o que apregoamos, é para isso que vamos trabalhar", concluiu.