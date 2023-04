Joana Resende: "Não há palavras sobre acabar desta forma..."

Redação com Lusa

Declarações de Joana Resende, líbero da AJM/FC Porto, após o triunfo por 3-0 sobre o Sporting no terceiro jogo da final do play-off do campeonato nacional de voleibol feminino, que valeu o tricampeonato às portistas

Tricampeonato: "É difícil colocar em palavras a alegria que é proporcionar ao clube e aos adeptos o tricampeonato, numa época extremamente difícil e longa."

Época: "Fomos mais longe nas competições internacionais, o que também provocou algum desgaste. Era jogar a meio da semana, chegar e às vezes ter uma jornada dupla ao sábado e ao domingo. É extremamente gratificante chegar ao fim da época e conseguir este título. Faltou-nos a Taça de Portugal [perdida para o Sporting], mas não há palavras sobre acabar desta forma, em casa e com este pavilhão espetacular."

Campeonato não era para fugir: "Não queríamos que o campeonato nos fugisse das mãos e fomos mesmo muito bons na meia-final e na final. Apresentámos uma consistência e um nível de jogo que nunca tínhamos apresentado durante a época. Foi uma vitória justa e nesta final fomos muitos superiores."