Itália volta a sagrar-se campeã europeia de voleibol passados 16 anos

Equipa transalpina ergueu o troféu ao recuperar de uma desvantangem ante a Eslovénia, que perdeu a segunda final consecutiva da competição

A Itália precisou, este domingo, da "negra" para levar de vencida a Eslovénia na final do Europeu de voleibol, mas carimbou o sétimo título da história, o primeiro desde 2005, pelo que rompeu o conto de fadas esloveno.

Em Katowice, os italianos infligiram a terceira derrota aos rivais, à terceira final, mesmo tendo começado pior, ao perderem o primeiro "set" por 25-22, antes de igualarem de seguida (25-20).

A Eslovénia reagiu no terceiro momento, com cinco pontos seguidos a partir de uma igualdade a 20, mas a Itália, que vencera o primeiro embate entre as seleções neste Eurovolley (3-0), ainda na fase de grupos, retaliou e forçou a "negra".

Aí, foram os jogadores transalpinos, que tinham arrebatado a prova em 1989, 1993, 1995, 1999, 2003 e 2005 e sido finalistas vencidos em 1991, 2001, 2011 e 2013, a impor-se, pelo que garantiram o sétimo título na competição.

Daniele Lavia, com 21 pontos feitos, foi o principal destaque ofensivo da partida, seguido de Alessandro Michieletto, com 17.

A Itália já tinha conquistado, no último verão, o Europeu feminino, confirmando-se como o país dominador do voleibol no continente com o título também em masculinos, enquanto os eslovenos perderam a segunda final seguida.

No encontro de apuramento do terceiro colocado, a anfitriã Polónia impôs-se à Sérvia por 3-0 (25-22, 25-16 e 25-22), conquistando pelo segundo torneio seguido o bronze.