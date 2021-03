"Ir à final da Taça era o nosso único objetivo. Estamos tristes"

João Pedro Vieira, treinador do Leixões, analisa a eliminação da Taça frente ao Sporting.

Entrada apática: "A nossa entrada foi muito apática, sem capacidade de pressionar o Sporting, errámos vários serviços, tivemos dificuldade em organizar bem o nosso bloco, que tardou em perceber o ritmo do jogo e deixámos o Sporting muito confortável. A partir do segundo set, conseguimos entrar no jogo, com um serviço pressionante e uma defesa agressiva, com bom posicionamento e boa reação, e aguentámos quase até ao final. O terceiro set foi muito semelhante, mas na parte final quebrámos, sobretudo por causa de uma boa marcação do bloco e do serviço do Sporting, que é uma equipa forte e impôs também o seu jogo."

Sabor amargo: "Saí satisfeito do jogo que fizemos ontem [com o VC Viana], mas hoje não. Queríamos ir à final, porque esse era o nosso único objetivo. Como não o alcançámos, estamos tristes."

O que falta ao Leixões: "Falta-nos jogar contra equipas com o Sporting, Benfica ou Fonte do Bastardo para percebermos como solucionar os problemas que elas nos apresentam."