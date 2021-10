Internacional cubano Yohan León reforça equipa de voleibol do Sporting

O internacional cubano Yohan León foi esta sexta-feira apresentado como reforço da equipa de voleibol do Sporting, naquela que será a primeira experiência do jogador, de 26 anos, em campeonatos europeus.

"Recebi várias boas propostas, mas gosto muito do Sporting desde pequeno. Decidi vir porque este é um clube grande, com uma excelente equipa de voleibol. Como qualquer desportista, sou ambicioso na seleção cubana e no Sporting. Quero ganhar tudo, o campeonato nacional, a Taça de Portugal e na Europa", disse León, em declarações publicadas no sítio oficial dos "leões" na Internet.

Antes de chegar ao voleibol português, o zona quatro, que mede, precisamente, dois metros, representou o CC Bolívar, da Argentina, e o Camagüey, de Cuba.

León junta-se no Sporting ao compatriota José Masso, também hoje apresentado como reforço da equipa liderada pelo brasileiro Gersinho.

Masso, que atuava em Espanha, no CV 7 Islas, tem 23 anos, mede 1.99 metro e atua como oposto.