Internacional canadiano é reforço do voleibol do Benfica

Central Pearson Eshenko chega à Luz proveniente do SVG Luneburg, da Alemanha

O internacional canadiano Pearson Eshenko é a mais recente contratação do voleibol do Benfica para a época de 2023/24 e chega à Luz para "ganhar mais títulos", anunciou esta sexta-feira o tetracampeão nacional no seu site oficial.

O central Pearson Eshenko, de 25 anos e 2,04 metros de altura, representou nas duas últimas temporadas o SVG Luneburg, da Alemanha, tendo, anteriormente, jogado no Helios Grizzlys Giesen, do mesmo país, e no Trinity Western Spartans, do Canadá.

"Estou a entrar numa cultura vencedora. Espero ganhar mais títulos esta época", afirmou o internacional canadiano, acrescentando que "o Benfica tem tudo o que é necessário para ter sucesso".

Pearson Eshenko revelou que gosta de "trabalhar arduamente, manter os colegas atentos, dar tudo no treino e competir".

"Espero que tenhamos uma parceria mútua. Sei que me vão ajudar muito a melhorar e espero poder ajudá-los", disse ainda o central canadiano.

A contratação de Pearson Eshenko surge alguns dias após a renovação do oposto e capitão Hugo Gaspar, de 40 anos, e do zona 4 brasileiro Rapha, de 39, dois dos artífices do tetracampeonato.