Internacional Bárbara Gomes, ex-AJM-FC Porto, é reforço do Sporting

Leoas lideram o grupo dos primeiros na segunda fase do Nacional Feminino

A internacional portuguesa Bárbara Gomes, de 25 anos, é a mais recente aquisição da equipa feminina de voleibol do Sporting.

A Zona 4 muda-se assim para Lisboa, depois de ter representado a AJM/FC Porto nas duas últimas temporadas. "Foi uma transição de 180 graus. Vim do Porto e estive parada oito meses, mas isso também me permitiu pensar nas coisas, nas minhas prioridades e estou muito contente pela decisão que tomei", afirmou a jovem aos meios do clube.

Além das azuis e brancas, Bárbara Gomes já jogou no Colégio do Rosário, Porto Vólei e AVC Famalicão.

Com o Nacional Feminino já na segunda fase, o Sporting é líder do grupo dos primeiros, com 12 pontos em cinco jogos, recebendo no domingo o Leixões.