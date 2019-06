Hugo Silva promete "lutar com todas as forças" para conseguir "o impensável"

Portugal disputa no Irão mais uma etapa da Liga das Nações, onde defrontará a Austrália, um concorrente direto na corrida pela permanência.

A poule 15 da Liga das Nações de Voleibol (VNL), a realizar de 21 a 23 de Junho em Ardabil, no Irão, será muito importante para as aspirações na competição da Seleção Nacional, orientada por Hugo Silva, já que possibilita que os portugueses defrontem um adversário direto: a Austrália.



Em declarações ao site da FPV, Hugo Silva começou por apontar a importância desta quarta etapa do percurso na VNL 2019.

"É tão importante como todas as outras, mas, com o aproximar do fim, o caminho vai estreitando para as equipas desafiadoras (challengers teams). Vai ser uma tarefa super-difícil, mas vamos lutar com todas as nossas forças para conseguir aquilo que, no início, parecia impensável. Acredito que será uma luta até ao fim", defendeu.

O selecionador nacional de voleibol entende que o jogo com a Austrália, concorrente direto na luta pela permanência, "não vai definir a classificação". "Acredito antes que serão todos os jogos, até porque o que vai fazer a diferença será o número de vitórias e não de pontos. Como é óbvio, será mais um jogo importante mas não decisivo. Continuo a dizer que vai ser muito complicado porque a Austrália joga em casa a última poule, mas a nossa equipa gosta destes desafios e sempre mostrou saber lidar com as dificuldades e conseguir surpreender todos. Não tenho dúvidas de que é o maior desafio deste grupo, maior mesmo que a Challenger Cup 2018, que ganhámos. Acredito que esta aventura só vai ficar definida no último jogo", considerou.

Depois das viagens longas e cansativas (Argentina e Rússia), Portugal teve uma etapa fisicamente desgastante em Gondomar (lesões de Alexandre Ferreira e João Fidalgo) e, agora, novamente uma viagem longa para o Irão. "Fomos talvez a equipa menos favorecida com as viagens e a questão dos fusos horários, mas não queremos colocar isso como desculpa", argumentou Hugo Silva que, em relação às lesões, defendeu naturalmente que "todos fazem falta a esta equipa". No entanto, completou, "o lado solidário e de entreajuda deste grupo faz-nos ultrapassar todos estes obstáculos".