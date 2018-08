Seleção feminina perde em teste com a Espanha

O primeiro de dois jogos de preparação com a seleção vizinha terminou com um 3-2

A seleção portuguesa feminina de voleibol perdeu por 3-2 com a Espanha, no primeiro de dois jogos de preparação entre as duas formações, com vista à qualificação para o Europeu de 2019.

Na cidade espanhola de Noia, a formação da casa entrou melhor, vencendo o primeiro set por 25-19, mas as lusas reagiram e empataram, ganhando o segundo por 25-21, antes de nova vantagem espanhola (26-24) e novo empate no quarto set (27-25), com as lusas a forçarem a negra, na qual Espanha bateu Portugal por 15-12.

A equipa de Manuel Almeida volta a jogar no sábado com as espanholas, num encontro agendado para as 18:30 portuguesas, em Boiro, no âmbito de um estágio em Viana do Castelo.

A fase de qualificação arranca a 15 de agosto, com as portuguesas inseridas no grupo D, juntamente com França, Dinamarca e Geórgia.