Portugal inicia qualificação para o Europeu com triunfo

A seleção feminina venceu pela margem máxima frente à Geórgia.

A seleção portuguesa iniciou esta quarta-feira a qualificação para o Campeonato da Europa 2019, na Poule D, com um triunfo sobre a Geórgia, por 3-0, num encontro que se disputou em Tbilisi, Geórgia.

As comandadas de Manuel Almeida estiveram sempre por cima da partida, tendo vencido de forma clara pelos parciais de 25-11, 25-11 e 25-16. As portuguesas Aline Timm e Bárbara Gomes foram as mais concretizadoras do encontro, com 13 pontos.

Segue-se o embate frente à França, agendado para as 15h00 de domingo, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.