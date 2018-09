Polónia defende título mundial de voleibol frente ao Brasil

Polónia e Brasil vão jogar a final do Mundial, tal como em 2014.

A Polónia, detentora do título, e o Brasil venceram este sábado Estados Unidos e Sérvia, respetivamente, e disputam no domingo a final do Campeonato do Mundo de voleibol, em Itália, numa reedição da decisão do último troféu.

A campeã Polónia foi obrigada a puxar dos galões para se impor aos Estados Unidos na negra, por 3-2, pelos parciais de 25-22, 20-25, 23-25, 25-20 e 15-11, e irá defender o título conquistado há quatro anos em casa, novamente frente ao Brasil.

Os polacos Bartosz Kurek, com 29 pontos, e Michal Kubiak, com 22, foram os principais pontuadores do encontro. Na seleção dos EUA, estiveram em evidência Matthew Anderson e Taylor Sanders, ambos com 19 pontos, e Aaron Russel, com 18.

O Brasil, campeão olímpico em título, chega à sua quinta final do Mundial consecutiva, depois dos triunfos em 2002, 2006 e 2019 e da medalha de prata em 2014, com uma vitória por 3-0 frente à Sérvia, pelos parciais de 25-22, 25-21 e 25-22.

Os sérvios Aleksandar Atasasijevic, com 16 pontos, e Uros Kovacevic, com 14, foram os principais pontuadores do encontro. Na seleção brasileira estiveram em destaque os atacantes Douglas Souza, com 11 pontos, e Lucas Saatkamp, com 10.

A seleção brasileira chega à final do Mundial2018, organizado conjuntamente pela Itália e pela Bulgária, apenas com uma derrota sofrida na fase de grupos, frente à Holanda, por 3-1, pelos parciais de 21-25, 25-20, 25-20 e 25-21.

A Polónia, por seu lado, sofreu três desaires na sua caminhada até à final, onde irá defender o troféu conquistado há quatro anos em casa, frente à Argentina (3-2, com 16-25, 25-19, 25-23, 23-25 e 16-14), França (3-1, com 25-15, 25-18, 23-25 e 25-18) e, já na terceira fase, Itália (3-1, com 14-25, 25-21, 18-25, 25-17 e 15-11).