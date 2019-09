"O FC Porto está um bocadinho maior e mais bonito", diz Pinto da Costa

Pedido do presidente do FC Porto às jogadoras da equipa que será orientada por Rui Moreira: "Pensem que têm de vencer para a vossa felicidade e para todos aqueles que confiam em vocês".

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, esteve presente na cerimónia de apresentação da da equipa de voleibol feminino da Academia José Moreira/FC Porto, que decorreu esta segunda-feira em Espinho.

"É particularmente feliz para mim esta cerimónia, por muitas razões. O professor José Moreira iniciou a sua atividade como atleta há muitos anos. Nessa altura, era diretor das atividades amadoras do FC Porto, na presidência do saudoso senhor Afonso Pinto Magalhães. Tive a felicidade de lhe poder dar as boas-vindas ao clube e é uma alegria enorme, passados tantos anos como presidente do FC Porto, ter formalizado este acordo, que é uma homenagem, não só ao voleibol, mas também a si [José Moreira], por aquilo que foi como atleta, como treinador, como homem e como pessoa que se dedica a proporcionar a prática do desporto aos jovens", afirmou, entre elogios a José Moreira, antigo jogador internacional, ex-treinador e fundador, há cinco anos, do projeto Academia José Moreira.



"É uma alegria muito grande que o FC Porto tenha a oportunidade de poder concretizar este projeto, e naturalmente que as minhas palavras finais serão para a equipa técnica e para as atletas. São muito bem-vindas ao FC Porto. Hoje, o FC Porto está um bocadinho maior e mais bonito. Vocês vão compreender que, ao longo da época, vestir a camisola do FC Porto é um orgulho, uma responsabilidade, mas será a forma de serem ainda mais reconhecidas pelos vossos êxitos, no vosso trabalho e no vosso desempenho. Todo o edifício que se constrói tem que assentar em quatro pilares: rigor, competência, paixão e ambição. O rigor com que esta associação foi criada e mantida é uma garantia. A competência que todos têm exercido no seu lugar também é uma certeza. A paixão é fundamental e se não houvesse paixão pelo voleibol e pelo FC Porto, não estaríamos aqui. Falta a ambição, que essa eu tenho a certeza que, nessa juventude radiosa, tem de existir. Pensem que têm de vencer para a vossa felicidade e para todos aqueles que confiam em vocês", completou.