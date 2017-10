O dérbi voltou e o Sporting venceu o campeão

Sporting saiu vencedor do primeiro dérbi disputado com o Benfica em voleibol nos últimos 23 anos.

O Sporting saiu vencedor do primeiro dérbi disputado com o Benfica em voleibol nos últimos 23 anos, ao triunfar por 3-1 no jogo da primeira jornada do campeonato nacional, disputado sob um excelente ambiente no Pavilhão João Rocha.

Neste ano de regresso à modalidade, após a sua extinção em 1995, o Sporting, comandado pelo treinador Hugo Silva, mostrou credenciais de peso para discutir o domínio de Benfica, Sporting de Espinho e Fonte Bastardo. Perante 1.489 espetadores, os 'leões' impuseram-se com os parciais de 25-23, 17-25, 30-28 e 25-18.

Nervos na estreia oficial foi coisa que não houve na equipa leonina, ao apresentar-se muito equilibrada sob a batuta em campo de Miguel Maia e a eficácia de jogadores como Robinho ou Dennis Diaz. Com o controlo do primeiro set, o Sporting nunca permitiu a ultrapassagem do rival no marcador, que exibia dificuldades no seu bloco, e ganhou o parcial por 25-23.

Ferido no seu orgulho, o campeão nacional - que esta época perdeu já a Supertaça para o Sporting de Espinho - regressou com uma atitude mais forte no segundo 'set'. A formação comandada por José Jardim entrou mais agressiva, construiu rapidamente uma vantagem confortável e conseguiu até aumentá-la, com Zélão e Hugo Gaspar a brilharem.

Adivinhava-se um terceiro parcial decisivo e as expectativas confirmaram-se, com a decisão a pender para os anfitriões. O equilíbrio foi a nota dominante, passando depois por um ligeiro ascendente do Benfica até se consumar a reviravolta leonina pela primeira vez com o marcador a 25-24, sendo preciso esperar até aos 30-28 para se declarar um vencedor.

O moral alcançado com o triunfo no set anterior pesou sobremaneira na história do que viria a ser o derradeiro parcial. O Benfica não se reencontrou com o seu jogo e foi incapaz de travar o ascendente leonino. Foi também neste período que o jogo esteve interrompido largos minutos por lesão do benfiquista Ary Neto, que saiu de maca do campo.

