Lenda do FC Porto continua agora como AJM

Cansado de lidar com dirigentes, José Moreira, figura sem paralelo no voleibol português e uma das 24 lendas do FC Porto, aceitou o desafio de alguns amigos e criou um clube que está a crescer depressa.

José Moreira, 66 anos, é uma figura ímpar do voleibol, considerado um dos grandes jogadores portugueses de sempre e o melhor de todos os tempos do FC Porto, clube a que esteve ligado 14 anos. Está, inclusivamente, eternizado no museu e no passeio da fama no Estádio do Dragão, sendo uma das 24 lendas dos portistas - "Um orgulho enorme para mim", atira de pronto e de sorriso aberto.

Após uma carreira, quer de atleta quer de treinador, recheada de êxitos, aceitou o desafio de alguns amigos e formou um clube: a Academia José Moreira (AJM). Em menos de quatro anos - foi fundada a 8 de agosto de 2014 -, já tem a equipa sénior feminina na I Divisão.

"Já estava era cheio de presidentes e diretores que mudavam de dois em dois anos"

"Um dos objetivos era levar - sem se saber se o feminino ou o masculino - uma das equipas seniores à I Divisão. Abrimos o feminino há três anos e viemos sempre a subir, apenas num ano não o conseguimos. Esta época retificámos o que tínhamos a retificar e alcançámos o objetivo", resume José Moreira, um líder orgulhoso e sem papas na língua: "Isto foi um desafio de amigos, um deles o meu filho, mas, para ser mesmo sincero, já estava era cheio de presidentes e de diretores que mudavam de dois em dois anos e vinham com ideias novas. Isto de fundar a academia foi como montar um negócio próprio."

Depois de ter estado "praticamente 48 horas fechado em casa a pensar", Moreira aceitou o desafio. "Era para ser só escolinhas de minivólei, mas apareceram aqui meia dúzia de pais com os filhos, já de outros clubes por onde eu tinha passado, interessados em continuar comigo. Isso foi uma forma de abrir outros escalões e logo com um sucesso impressionante no primeiro ano", recorda.

A Academia José Moreira foi fundada a 8 de agosto de 2014; está, portanto, perto de festejar quatro anos

O crescimento foi rápido, até aos cerca de 150 atletas atuais, passando a ser as instalações o maior foco de preocupação. Existe desde a primeira hora um protocolo com o Centro Social Luso Venezolano, em Nogueira da Regedoura, perto de Espinho, onde treinam e jogam todos os escalões, mas o custo é elevado. "Não posso dizer que a Câmara da Feira não nos tem ajudado, porque efetivamente tem, mas se nos ajudasse no pagamento deste pavilhão resolvia-nos tudo. É um pavilhão não municipal, que ao ser alugado custa 30 mil euros por época. Para nós, é uma verba muito difícil de suportar, é o que mais nos custa", justifica José Moreira.

Seniores femininos sagraram-se campeãs nacionais da II Divisão e garantiram presença no principal escalão em 2018/19

"Quando montámos a estrutura toda para este ano, o objetivo era a subida de divisão, que podia não ser pela via de sermos campeões, uma vez que o segundo lugar dava play-off e permitia ir lá dessa forma", revela Ricardo Lemos, 27 anos, treinador que conduziu a equipa sénior feminina à subida à I Divisão e ao título do escalão secundário.

"Agora na I Divisão a pressão é nossa, a de querermos fazer boa figura"

"Não nos considerávamos favoritos, pelo que se tornou um superar das expectativas", admite o jovem técnico. Orgulhoso das jogadoras, as palavras que lhes deixa são muito elogiosas. "O segredo foram as muitas horas de trabalho e a capacidade que as atletas tiveram para se organizarem entre o tempo de aulas e o de pavilhão. Esta equipa trabalhou muito, é composta por atletas que entram aqui todos os dias, várias horas, para trabalhar - e é trabalhar mesmo. Dedicam-se, estão aqui mesmo para treinar, com empenho total".

Filho é um dos maiores apoiantes

Rui Moreira, 32 anos, filho de José Moreira, foi um dos amigos que desafiaram a lenda do FC Porto a dar corpo a este projeto.

"O meu pai sempre foi uma pessoa com muito valor desportivo, mas em muitos lados por onde passou não era devidamente reconhecido. Além disso, muitas vezes os clubes mudavam de ideias rapidamente e as coisas ficavam a meio. Na academia, bem ou mal, será sempre à imagem dele", explica Rui Moreira, o multifunções da Academia José Moreira: "Faço um pouco de tudo. Sou treinador das cadetes e das juvenis femininas, sou o coordenador técnico, acompanho muito o meu pai em praticamente tudo o que ele faz no clube".