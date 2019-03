João Coelho: "O Fonte Bastardo nunca vira a cara à luta"

João Coelho, treinador do Fonte Bastardo, prometeu muita luta depois de perder a final da Taça de Portugal.

Análise ao jogo: "Faltou-nos maior capacidade. Conseguimos uma bela entrada no terceiro parcial, mas, depois, não conseguimos suster a maior agressividade de serviço do Benfica. Sabíamos que o jogo iria ser assim. Que íamos ter bons momentos, que seríamos capazes de travar o Benfica à primeira ou à segunda, outras vezes o Benfica iria ter capacidade de ultrapassar a nossa oposição. Fizemos um excelente jogo, com ótimo rendimento. No final, tudo somado, as principais unidades do Benfica prevaleceram e o jogo ficou difícil para nós, não conseguimos inverter o maior ascendente do adversário, que vence de forma justa".

Decisões: "Vamos ter agora uma meia-final tremenda, novamente contra este adversário. Esta equipa nunca vira a cara à luta. Temos de nos superar para bater a equipa que na fase regular foi de longe a melhor. Estamos no caminho certo. Comprometemo-nos, no início do ano, em nos aproximarmos deste patamar, deste nível. Estamos prontos para discutir as decisões".