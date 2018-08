Europeu feminino: Portugal perdeu com França no apuramento

Depois da estreia vitoriosa, frente à Geórgia por 3-0, Portugal só deu luta no set inaugural.

A seleção portuguesa feminina de voleibol perdeu este domingo com a França, por 0-3 (24-26, 18-25, 12-25), no segundo jogo do Grupo D da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2019, em Matosinhos.

Depois da estreia vitoriosa, na quarta-feira passada, diante da Geórgia (3-0), Portugal só deu luta no set inaugural.

O equilíbrio imperou durante esse parcial, que Portugal podia ter vencido se Kavalenka tivesse concretizado um ataque com o resultado em 24-23.

A atacante portuguesa falhou o remate e as francesas empataram, fizeram o 24-25 e acabaram mesmo por ganhar um set que a equipa portuguesa chegou a comandar por 16-11, 19-13 e 24-22.

Portugal entrou mal no parcial seguinte (0-3), ainda recuperou (8-7 e 11-10), mas depois a França, beneficiando de um dos muitos serviços falhados pela seleção nacional neste jogo, adiantou-se no marcador e fez o 0-2, impondo o seu poderio ofensivo e demonstrando uma crescente confiança nos vários capítulos do jogo.

A quebra de rendimento da seleção portuguesa acentuou-se no terceiro set e foi visível através de erros sucessivos que permitiram à França conquistar rápida e facilmente uma vantagem confortável (3-10, 5-17, e 8-21).

Muitos serviços falhados, o que foi uma constante durante todo o encontro, a par de uma distribuição irregular e de uma grande inconsistência exibicional de várias atletas, explicam a marcha do marcador verificada no último parcial e a facilidade com que a França o dominou, alcançado assim a sua segunda vitória neste grupo.