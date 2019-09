Equipa de voleibol feminino do FC Porto apresentada em Espinho

Pinto da Costa apadrinhou cerimónia de apresentação da equipa de seniores que vai competir na I Divisão

Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, esteve presente esta segunda-feira na cerimónia de apresentação, num hotel em Espinho, na apresentação da equipa de voleibol feminino da Academia José Moreira/FC Porto.

A cerimónia de apresentação contou com a presença de José Moreira, antigo jogador de voleibol do FC Porto e fundador, há cinco anos da Academia José Moreira, que na época passada conquistou a Taça de Portugal, e de Pedro Violas, patrocinador oficial da equipa.

O presidente do FC Porto salientou a importância desta parceria e deu as boas-vindas ao plantel, que foi construído sobre os quatro pilares do clube: "Rigor, competência, paixão e ambição".

José Moreira, fundador há cinco anos do projeto, também manifestou a felicidade pela parceria criada. "O FC Porto é desde sempre o meu clube, no qual, com 15 anos, comecei a jogar voleibol e, aos 16 anos, jogava simultaneamente nos escalões de juvenis, juniores e seniores. Foi também neste clube no qual iniciei as minhas funções de treinador, com apenas 22 anos, ao treinar toda a formação. Todo este tempo ligado ao FC Porto marcou-me como jogador, como treinador e como pessoa. A mística do clube é de tal modo especial que fez crescer em mim um sonho: ter uma escola que um dia estivesse ligada ao FC Porto. Hoje, sou feliz por este sonho se tornar realidade. Não me posso esquecer do apoio que Jorge Nuno Pinto da Costa deu a esta Academia. Nutro pelo senhor uma profunda admiração enquanto dirigente. Há muitos dirigentes neste país, mas o que falta são muitos Pinto da Costa. O nosso trabalho está longe do fim e, o que vamos fazer juntos, fará diferença na vida de muitos jovens."