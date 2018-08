Cidade Europeia do Desporto recebe o Portugal-Áustria

Marco Ferreira fez a antevisão do encontro de quarta-feira frente à Áustria

A Seleção Nacional de voleibol defronta esta quarta-feira, a partir das 20 horas, no Fórum Braga, a Áustria, no jogo da terceira jornada da poule D da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2019.

Depois deste encontro, que se realiza na Cidade Europeia do Desporto, a seleção orientada por Hugo Silva e João José volta a defrontar a formação austríaca, no próximo sábado, em Zwettl, cidade austríaca com cerca de 12 mil habitantes.

Marco Ferreira, oposto que regressou ao seis lusitano, após lesão, no jogo com a Croácia, faz a análise do percurso da Seleção Nacional no caminho para a fase final do Europeu.

"No primeiro jogo era importante entrarmos com uma vitória para dar moral e ânimo à equipa [3-0 na receção à Albânia] porque passámos por três semanas um bocado complicadas, com alguns percalços [lesões], mas agora que já temos toda a gente apta fica tudo mais fácil e simples para nós", afirmou um dos jogadores da equipa portuguesa que lidera o grupo D depois de outro triunfo por 3-0, na segunda jornada, diante da Croácia.

"Fiquei bastante orgulhoso porque fizemos um jogo exemplar, do início ao fim. Mantivemos a concentração, o que fez com que o jogo se tornasse fácil", adiantou o irmão do capitão de Portugal, Alexandre Ferreira. "Os dois jogos com a Áustria vão ser encarados como duas autênticas finais porque estamos conscientes de que se ganharmos estes dois próximos jogos, o apuramento fica praticamente decidido", completou.