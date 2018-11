AVC Famalicão encaixa derrota pesada e complica sonho na Taça Challenge

AVC Famalicão perdeu, por 3-0, com a equipa alemã do Ladies In Black.

O AVC Famalicão perdeu, por 3-0, com a equipa alemã do Ladies In Black, em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Taça Challenge feminina de voleibol, em que a maior experiência das visitantes fez a diferença. O conjunto famalicense acabou por cometer demasiados erros, sobretudo no capítulo defensivo, algo que a eficácia do adversário não perdoou, conseguindo cavar, em todos os sets, uma vantagem confortável.

Com uma entrada no jogo demasiado nervosa, cometendo erros pouco habituais na equipa, o AVC sentiu, desde cedo, o 'poder de fogo' do conjunto germânico, que contornou com facilidade as movimentações defensivas das portuguesas, para ganhar embalo para um confortável e moralizador triunfo no primeiro set por 25-17, em menos de 20 minutos.

No arranque do segundo parcial, a equipa de Famalicão até surgiu mais desinibida, e nos pontos iniciais conseguiu mostrar eficácia, mas, novamente, a experiência e, sobretudo, a capacidade ofensiva das alemãs voltaram a fazer estragos. O Ladies In Black arrancou uma vantagem que andou sempre nos 10 pontos, até terminar num esclarecedor 25-16.

Para o terceiro set, o AVC surgiu um pouco mais desinibido, conseguindo mostrar melhores argumentos, em especial nas movimentações ofensivas, mas também na receção, logrando algumas jogadas de belo efeito, que empolgaram o público presente no pavilhão.

Ainda assim, a superioridade do conjunto germânico nunca esteve em causa, e, com uma série de pontos consecutivos, as visitantes fecharam o jogo com 25-16 neste último parcial.

Para manter as aspirações de continuar na prova, o AVC Famalicão terá de no jogo da segunda mão, disputado a 5 de dezembro, na cidade alemã de Achen, vencer por 3-0, para poder ainda disputar um golden set de desempate.

Já a Fonte do Bastardo, na Challenge masculina, provou o seu favoritismo ao superar os checos do Brno, por 3-1 (25-16, 25-23, 23-25 e 25-11), em 98 minutos, tendo a segunda mão a 6 de dezembro.

Jogo realizado no pavilhão das Lameiras, em Famalicão.

AVC Famalicão - Ladies In Black, 0-3.

Parciais: 17-25 (18 minutos), 16-25 (20) e 16-25 (22).

Equipas:

- AVC Famalicão: Vanessa Rodrigues, Victoria Pinto, Tânia Oliveira, Joana Resende (líbero), Carina Moura e Bárbara Gomes. Jogaram ainda: Karis Watson, Thaís Saraiva, Fabiola Gomes.

Treinador: Rui Moreira.

- Ladies In Black: Taylor Agost, Jodie Guilliams, Marrit Jasper, Lisa Grunding, Denise Imoudu e Krista Deggest. Jogaram ainda: Kirsten Knip (líbero), Maja Storck, Azili Divoux .

Treinador: Saskia Van Hintum.

Árbritros: Maciej Maciejewski (Polónia) e Toni Ivkovic (Croácia).

Assistência: Cerca de 300 espectadores