Hugo Silva: "Ganhar com clareza não é ganhar com facilidade. Tivemos de lutar"

Declarações do selecionador Hugo Silva após o jogo Portugal-Montenegro (3-1), para a poule B da Silver League europeia feminina de voleibol, disputado, no pavilhão municipal de Santo Tirso

Sobre o jogo: "Ganhar com clareza não é ganhar com facilidade. Tivemos de lutar para que o resultado fosse o que toda a gente viu. Quem olha para o resultado pensa que foi fácil. A verdade é que a equipa jogou bem. A equipa lutou pelos pontos todos. Foram raras as vezes que a bola caiu diretamente no chão [a defender]. Isso mostra que a equipa estava empenhada e que aquela mensagem que tentei passar, de lutar por todos os pontos como se fossem os últimos, elas perceberam bem."

Sem facilitar: "Não dá para facilitar com uma equipa como a de Montenegro. É uma equipa altíssima, forte no ataque. Tem mais limitações na receção, mas resolve na bola alta. Ou lutávamos pelos pontos todos ou iríamos sofrer. Percebemos isso. A equipa pode evoluir. Tirando alguns erros, a equipa fez um jogo a roçar perfeição. É isso que temos de buscar: ir atrás da perfeição e não dar as coisas facilmente ao adversário."

Sem adormecer: "Temos de preparar a equipa para os próximos dois jogos [com as Ilhas Faroé], em que teoricamente temos de nos assumir [como favoritos] e de ganhar. Depois temos um novo embate como Montenegro [14 de junho]. Não nos podemos deixar adormecer por esses dois jogos para pensar no apuramento [para a "final four" de 24 e 25 de junho] ou no primeiro lugar, que temos de assumir [como objetivo] e que garante definitivamente o apuramento".