Hugo Silva e as mudanças na seleção: "Tirar três e meter três não é da noite para o dia"

Declarações de Hugo Silva, Miguel Rodrigues e Filip Cveticanin após o triunfo de Portugal sobre a República Checa, por 3-2, na Golden European League de voleibol.

Hugo Silva (selecionador de Portugal)

"Temos consciência que com o passar dos jogos a equipa vai estando mais entrosada. Foi tirar três e meter três novos jogadores e isso no voleibol não é da noite para o dia. Foi a vitória da união, do coletivismo e do perceber que só juntos é que conseguimos dar a volta e montar uma equipa quase do início. Foi uma vitória importante para o querer, para a vontade e para a atitude positiva. A derrota [de sábado, com a Turquia], após seis triunfos [na fase de apuramento para o zEuropeu'2021] pesou bastante no grupo, mas temos que aprender com as derrotas. Temos que perceber o que modificar nessas situações e trabalhar para evoluir e o que corrigir para disfarçar as coias menos boas. As vitórias dão sempre algum alento e é bom para o resto da competição. Fomos mais eficazes e quando assim é fica mais fácil. Conseguimos aguentar bem o serviço do adversário, sofremos bastante, mas com a entrada do Sebastião [Alves] e o grande jogo do André [Marques] a equipa estabilizou e consegui fazer o seu jogo. Amanhã [Segunda-feira], é a nossa conhecida Bielorrússia [Portugal venceu dois jogos na fase de apuramento], que é uma equipa muito forte, alta, com uma potência de ataque incrível. Vamos ver se com estas transformações conseguimos fazer-lhes oposição. Vamos ter dificuldades, mas vamos ter que saber lidar com essas dificuldades".

Miguel Tavares Rodrigues (distribuidor)

"Foi uma vitória importante. Hoje, tivemos a felicidade de vencer o segundo set, num momento difícil, ao contrário do jogo de ontem [sábado, com a Turquia], e tivemos muito mérito no terceiro, em que fomos sempre muito certinhos. Estou muito contente com a prestação da equipa, da paciência que tivemos, dos momentos menos bons em que ficámos juntos e conseguimos arranjar sempre as melhores soluções em termos de equipa e não individuais. A integração dos mais novos [na seleção] é um processo que tem que ser feito e eles têm que aproveitar esse espaço que lhes é dado. São atletas que têm que dar o seu contributo à seleção e têm que ganhar esse espaço e ajudar-nos e nós a eles".

Filip Cveticanin (central)

"Foi um jogo difícil e equilibrado, mas foi uma vitoria muito importante. Podia ter sido um bocadinho mais fácil, entre aspas, mas houve ali momento em que quebrámos, naquele pico de emoções de final de "set", e se calhar perdemos um bocado de concentração. Mas no geral foi um jogo muito bem jogado, equilibrado e com a vitória favorável a nós. Amanhã [segunda-feira], é um novo jogo, com uma outra equipa [Bielorrússia], pelo que temos que recomeçar do zero, mas com a mesma mentalidade e vontade de ganhar".